TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Ersan SAN / İSTANBUL DHAİstanbul'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.
16.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:58
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
İstanbul'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Alınan koronavirüs tedbirlerinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde az sayıda kişinin olduğu görüldü.
Görüntü Dökümü:--------
-Havadan ve yerden görüntüler
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Kaynak: DHA