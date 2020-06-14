Taksim' ve Edirnekapı Şehitliği'nde jandarmanın 181'inci yıl kutlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taksim' ve Edirnekapı Şehitliği'nde jandarmanın 181'inci yıl kutlaması

JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 181'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı ve Edirnekapı Şehitliği'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Taksim' ve Edirnekapı Şehitliği'nde jandarmanın 181'inci yıl kutlaması
14.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:06
JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 181'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı ve Edirnekapı Şehitliği'de  düzenlenen törenlerle kutlandı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Tören, Tuğgeneral Köroğlu tarafından anıta çelenk konulmasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Taksim Camii'nin kubbesinde çalışan işçilerin İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.

Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne geldi. Burada düzenlenen törende de Kemerburgaz Merkez Camisi İmam Hatibi Yahya Kızılhan tarafından dua okundu. Daha sonra Tuğgeneral Köroğlu ve beraberindeki heyet, kabirlerin başında dua ederek karanfil ve gül bıraktı. Törende ayrıca bir şehit annesi, oğlunun mezarına jandarmanın renklerini temsil eden çiçekler bıraktı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Haber
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Hulusi Akar Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Cem Yılmaz İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Metin Oktay Caner Erkin Lionel Messi
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Taksim' ve Edirnekapı Şehitliği'nde jandarmanın 181'inci yıl kutlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 12:28:14. #1.15#
title