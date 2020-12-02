Taksim Tünel'de evsizlerin görüntüsü yürek burktu
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Taksim Tünel'de evsizlerin görüntüsü yürek burktu

02.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:31

Taksim Tünel'de evsizlerin görüntüsü yürek burktu Taksim Tünel'de evsiz vatandaşların battaniyelere sarılarak ısınmaya ve uyumaya çalışmaları yürekleri sızlattı.

Taksim Tünel'de evsizlerin görüntüsü yürek burktu

İSTANBUL - Taksim Tünel'de evsiz vatandaşların battaniyelere sarılarak ısınmaya ve uyumaya çalışmaları yürekleri sızlattı.

Uzun bir süredir Taksim ve çevresinde bulunan parklarda geceleri geçiren evsizler havaların soğuması ile birlikte kendilerini Taksim Tünel içerisine attılar. Tünel içerine gelen evsizlerin battaniyelere sarılarak ısınmaya ve uyumaya çalışmaları yürekleri sızlattı. Bir evsizin ise üzerinde hiçbir şey olmadan durak yanında yatması vicdanlara dokundu. Öte yandan birkaç gün önce de Saraçhane'de bulunan onlarca kimsesiz vatandaşın görüntüsü büyük tepki çekmişti. Vatandaşlar ise evsiz vatandaşların soğuk havalarda toplanarak barınma merkezilerine götürülmesini istedi.

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Taksim Tünel'de evsizlerin görüntüsü yürek burktu
Taksim Tünel'de evsizlerin görüntüsü yürek burktu
Taksim Tünel'de evsizlerin görüntüsü yürek burktu
Taksim Tünel'de evsizlerin görüntüsü yürek burktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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