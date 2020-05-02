Taksim son yılların en sessiz günlerini yaşıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü kentte Taksim Meydanı ve çevresi son yılların en sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü kentte Taksim Meydanı ve çevresi son yılların en sessiz günlerinden birini yaşıyor. 1 Mayıs için meydan ve çevresine konulan polis barikatları da araçlara yüklenerek kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamanın uygulandığı şehirlerden biri olan İstanbul'da da bugün vatandaşlar dışarı çıkamayınca sokaklar ve işlek yerler boş kaldı. Normal zamanda her gün binlerce insanın yürüdüğü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de kısıtlamayla birlikte son yılların en sessiz günlerinden birini yaşadı. Öte yandan, 1 Mayıs tedbirleri kapsamında meydan ve çevresine konulan polis barikatları da öğle saatlerinde meydandan kaldırılmaya başlandı. Barikatlar, görevlilerce kamyonetlere yüklenerek götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA