07.09.2019 00:05

Taksim Meydanında "TEKNOFEST" rüzgarı

İSTANBUL - TEKNOFEST 2019 için Taksim Meydanına kurulan havada serbest uçuş deneyimini yaşatan dikey rüzgar tüneli platformu vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

TEKNOFEST 2019 etkinliği için Taksim Meydanına kurulan dikey rüzgar tüneli platformunu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çelik platform üzerine kurulmuş, altında jet pervanesi vasıtasıyla yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldırarak havada serbest uçuş deneyimi yaşatan platforma vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Dikey rüzgar tüneli platformu bir süre Taksim Meydanı'nda hizmet vereceği öğrenildi.

Kaynak: İHA