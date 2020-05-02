TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİNDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasağın ikinci günüde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi. 1 Mayıs'ın ardından bugün, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi sessizliğe büründü. Yasağa uyan vatandaşlar sokağa çıkmayınca Taksim Meydanı polislere ve güvercinlere kaldı.

Kaynak: DHA