TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİNDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL / Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL/

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasağın ikinci günüde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi. 1 Mayıs'ın ardından bugün, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi sessizliğe büründü. Yasağa uyan vatandaşlar sokağa çıkmayınca Taksim Meydanı polislere ve güvercinlere kaldı.

Kaynak: DHA