TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİNDE MASKE DENETİMİ BAŞLADI
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TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİNDE MASKE DENETİMİ BAŞLADI

TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİNDE MASKE DENETİMİ BAŞLADI
08.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:33

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi. Meydan ve caddede sosyal mesafe ve maske denetimi yapılmaya başlandı.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi. Polis ekipleri caddede maske maske denetimi yapmaya başlarken, zabıta da vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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