TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ İSTANBUL'daki koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi günlerdir boş. Meydan ve İstiklal Cadesi'ndeki son durum havadan görüntülendi.

İSTANBUL'daki koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi günlerdir boş. Meydan ve İstiklal Cadesi'ndeki son durum havadan görüntülendi. 1 ay öncesine kadar yürümenin bile zor olduğu İstiklal Caddesi'nde kimsenin olmadığı görülüyor. Taksim Meydanı ise güvercinlere kalmış durumda.

Kaynak: DHA