TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'daki koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi günlerdir boş. Meydan ve İstiklal Cadesi'ndeki son durum havadan görüntülendi.
08.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:27
İSTANBUL'daki koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi günlerdir boş. Meydan ve İstiklal Cadesi'ndeki son durum havadan görüntülendi. 1 ay öncesine kadar yürümenin bile zor olduğu İstiklal Caddesi'nde kimsenin olmadığı görülüyor. Taksim Meydanı ise güvercinlere kalmış durumda.
Kaynak: DHA