TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
09.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:02

İSTANBUL'da koronavirüs salgını nedeniyle iki günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi sessizliğe büründü.

İSTANBUL'da koronavirüs salgını nedeniyle iki günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi sessizliğe büründü. Geçtiğimiz hafta içinde oldukça kalabalık görüntü veren İstiklal Caddesi'nde ise görevliler dışında kimse yoktu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz hafta içinde "İyi bir görüntü vermedi" dediği İstiklal Caddesi sokağa çıkma yasağının ilk gününde sessizliğe büründü. İstiklal Caddesi'nde görevli güvenlik personeli dışında kimse yoktu. Polis ekipleri İstiklal Caddesi'nden geçenlere kimlik kontrolünden geçirilirken, kontrol edilen kişilerin yasaktan muaf oldukları belirlendi. Polis araçları da gün boyu İstiklal Caddesi'nde devriye görevi yaptı.

Koronavirüs salgınından önce büyük kalabalıkların geçtiği Taksim Meydanı'nda da gün boyu boş kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.

TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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