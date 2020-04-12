Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi
SOKAĞA çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.
12.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:12
SOKAĞA çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.
- İstanbul
İstanbul'un sembol meydanı sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görevliler dışında kimse yer almıyor. Meydan ve caddedeki durum havadan görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: DHA