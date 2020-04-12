TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDi SOKAĞA çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.

SOKAĞA çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi 'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.

İstanbul'un sembol meydanı sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görevliler dışında kimse yer almıyor. Meydan ve caddedeki durum havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA