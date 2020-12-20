Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

20.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:36
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Cuma akşamı 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı.

KORONAVİRÜS  tedbirleri kapsamında Cuma akşamı 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı. Kısıtlamadan muaf olan turistler, İstanbul'un tadını çıkardı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tur atan turistler, yoğunluk oluşturdu. Lokantalarda oturarak yemek yemenin yasaklanması nedeniyle de çoğu turist, iş yeri önlerine oturarak yemek yedi.

- İstanbul

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM – Özgür ERE

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 15:36:23. #1.14#
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