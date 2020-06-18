TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE DENETİMİ İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. n Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi 'nde maske denetimleri yapıldı, maske takmayanlar uyarıldı.

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İstanbul'da yasağın ilk gününde maske kullanımının arttığı görüldü. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ardından maske denetimleri artırıldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne girişlerde maskesi olmayan vatandaşlar uyarılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan stantlara yönlendirildi. Vatandaşlar stantlardan maskelerini alarak yollarına devam etti. Yasağa rağmen kimi vatandaşların maske takmamayı sürdürdüğü görüldü.

POLİSİ GÖRÜNCE CEPLERDEKİ MASKELERİ ÇIKARDILAR

Taksim Meydanı'na maskesiz gelen kimi vatandaşlar karşılarında polisi görünce cepleri ve çantalarındaki maskeleri çıkararak taktı. Polis ekipleri maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Maskesini çantasına ya da koluna takanlar veya cebinde taşıyanlar da kameralara yansıdı.

"YASAK GELDİĞİNİ BİLMİYORUM"İstiklal caddesinde yürüyüş yapan bir vatandaş "Hava çok sıcak olduğu için maske takamıyorum. Terliyorum. O da bir hastalık yapıyor. Maske ile dolaşmak çok zor" dedi. İdari para cezasının hatırlatıldığı vatandaş, "Yasak ne zaman geldi? Benim haberim yok. Çok bir cezası yoksa takmayı düşünmüyorum. Maske beni çok yoruyor" ifadelerini kullandı.

"CEZA PARASI ÖDEMEMEK İÇİN MASKE TAKIYORUM"Maskesiyle görüntülenen 62 yaşındaki Ayşe Yıldız ise, "Ben virüse de hastalığa da inanmıyorum. Şu an bu maskeyi para ödememek için takıyorum. Cezası varmış. Bilmiyordum. O yüzden taktım. Yoksa ben çok sağlıklıyım. Bütün gençlere taş çıkartırım. Maskeye ihtiyacım yok benim" şeklinde konuştu.

"İNSANLARIN BİRBİRLERİNE SAYGISI YOK"Taksim'de esnaflık yapan Bekir Akdağ, tüm gün gözlem yaptığını belirterek şunları söyledi; Ben bu caddede esnaflık yapıyorum. Gözlemliyorum ve insanların neredeyse yüzde 50'si maske takmıyor. İnsanlarımız bilinçsiz davranıyor. O yüzden maske yasağının gelmesi çok iyi oldu. En azından herkes maskesini takar ve birbirlerine saygısı olmuş olur. Maske takmayan insanlar bana bir şey olmaz mantığıyla hareket ediyor. Kimsenin birbirine saygısı yok. İnsanların saygısı olsaydı bu hastalık çoktan biterdi.

"PARA KORKUSUNDAN MASKE TAKILMAYA BAŞLAND"

Maske takma zorunluluğunun hastalığın gidişatında önemli rol oynayacağını belirten Sadık İhsanoğu, "Kararı çok yerinde ve doğru buldum. Hatta daha erken bile uygulanabilirdi. Bizim milletimizde bilinç yok. İlla yaptırım uygulamak gerekiyor. Şimdi çoğu insan para korkusundan maskesini takmaya başladı. Çok daha iyi oldu" ifadelerini kullandı

- İstanbul

Kaynak: DHA