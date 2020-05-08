Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi başladı

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.