Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik uygulaması
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehrin en önemli mekanlarından biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

14.02.2020 22:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:04
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik uygulaması

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, şehrin en önemli mekanlarından biri olan Meydanı ve 'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.


İstanbul'un en önemli noktasından biri olan Taksim Meydanı'nda gün içinde polis ekipleri tarafından güvenlik uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda polis ekibi görev aldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda gerçekleştirilen uygulamalarda GBT sorgulamaları yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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