Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk Sosyal mesafe hiçe sayıldı, bazıları da maske takmadı Yeni normalleşme süreciyle birlikte İstiklal Caddesi'ndeki eski yoğunluk geri dönmeye başladı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

Sosyal mesafe hiçe sayıldı, bazıları da maske takmadı

İSTANBUL - Yeni normalleşme süreciyle birlikte İstiklal Caddesi'ndeki eski yoğunluk geri dönmeye başladı. Maske takmanın zorunlu hale getirilmesine rağmen İstiklal Caddesinde bazılarının maskeyi takmadığı, bazılarının da çenesinin altında takması dikkat çekti.

1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci sonrası İstiklal Caddesi'ne gelenler sosyal mesafe kuralına uymamaya ve maske takmamaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde dolaşan bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, bazılarının da yanlarında bulundurdukları maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekti.

Kaynak: İHA