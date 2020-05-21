Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

İstanbul'da yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbirlerine rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk
21.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:20

İstanbul'da yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbirlerine rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle İstanbul'da vatandaşların yoğun olduğu noktalar boş kalmıştı. Korona virüs öncesinde her gün binlerce yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı, tekrar yoğunlaşmaya başladı. Korona virüs öncesi döneme adeta dönüş yapan cadde ve meydanda kaydedilen görüntüler, sosyal mesafe kuralının yok sayıldığını gözler önüne serdi. Akşam saatlerinde hafif şekilde etkili olan rüzgar nedeniyle ise İstiklal Caddesi'nde yürüyen insanların zor anlar yaşadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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