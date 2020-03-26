Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı; son simitçi de tezgahını kapatıyor
HER gün yerli ve yabancı turisttin akınına Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle adeta sessizliğe büründü.
Bu sessizlik simit ve kestane satarak geçimini sağlayan çalışanları da etkiledi. Açık kalan son simitçi Selahattin Tekin de tezgahını kapatmayı düşünüyor. 15 yıldır İstiklal Caddesi girişinde simit satan 52 yaşındaki Tekin, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki tüm simitçi ve kestaneciler tezgahlarını kapattı. Sadece ben çalışıyorum. Ben de kapatacağım" dedi. Eldiveni ve yüzündeki maske ile müşteri bekleyen Tekin, " İş yok. Normalde günde 600 simit satıyordum. Hastalık her yere yayıldı. Şimdi 100 simit anca satıyorum. İstiklal boş, tüm dükkanlar kapalı. Burada açık tek simitçi ben kaldım. Ben de hastalık nedeniyle her an kapatabilirim. İş yok yani" dedi.
Bu arada, Beyoğlu'ndaki nostaljik tramvay seferlerini yolcu olmadan devam ettiriyor.
- İstanbul
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Kaynak: DHA