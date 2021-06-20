Taksim Meydanı turistlere kaldı
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Taksim Meydanı turistlere kaldı

Taksim Meydanı turistlere kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ersan SAN/ Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Taksim Meydanı turistlere kaldı.

Ersan SAN/ Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Taksim Meydanı turistlere kaldı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'un en yoğun meydanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı. Meydan ve caddede tur atan turistlerden bazılarının ise maske takmadığı görüldü.

 


Taksim Meydanı turistlere kaldı
Taksim Meydanı turistlere kaldı
Taksim Meydanı turistlere kaldı
Taksim Meydanı turistlere kaldı
Taksim Meydanı turistlere kaldı
Taksim Meydanı turistlere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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