Taksim Meydanı turistlere kaldı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi sabahında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında cuma akşamı 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar boş kaldı. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un en yoğun meydanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Cumartesi günü adeta sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Turistlere kalan Taksim Meydanı ise drone ile görüntülendi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı