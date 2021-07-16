Taksim Meydanı'nı podyum gibi kullandılar

Taksim Meydanı'nı podyum gibi kullandılar Bikini ile geldiler, fotoğraf çektirdiler Taksim Meydanı'na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadının fotoğraf çekilmek için verdiği pozlar podyumları aratmadı.