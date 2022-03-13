Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere Beyoğlu Belediyesince yem verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere Beyoğlu Belediyesince yem verildi

AA - Mücahit Türetken - Güncel
 - Güncelleme:
Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere Beyoğlu Belediyesince yem verildi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere Beyoğlu Belediyesi ekiplerince yem verildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere Beyoğlu Belediyesi ekiplerince yem verildi.

Taksim Meydanı'ndaki güvercinler, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve çevre esnafı tarafından beslenemedi.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri, karla kaplı meydanda yem arayan yüzlerce güvercin için kamyonetle ekmek, mısır, buğday getirerek, güvercinleri besledi.

Belediye çalışanı Cemal Büyük, güvercinleri günde 2-3 kez beslediklerini belirterek, "Başkanımızın da talimatı var bununla ilgili. Biz de vicdanen bakıyoruz. Duyarlı vatandaşlara da söylüyorum, baksınlar bu hayvanlara." dedi.

Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere Beyoğlu Belediyesince yem verildi

Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere Beyoğlu Belediyesince yem verildi

Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere Beyoğlu Belediyesince yem verildi

AA / Mücahit Türetken - Güncel

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul, Taksim, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title