Taksim Meydanı'ndaki çiçekçiler yeni yerlerine taşındı
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Taksim Meydanı'ndaki çiçekçiler yeni yerlerine taşındı

Taksim Meydanı'ndaki çiçekçiler yeni yerlerine taşındı
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Taksim Meydanı'nda bulunan çiçekçiler, yeni yerlerine taşındı.

Taksim Meydanı'nda bulunan çiçekçiler, yeni yerlerine taşındı.

Taksim Meydanı Maksem altındaki yerde satış yapan çiçekçiler, eski mekanlarının yaklaşık 20 metre aşağısında hazırlanan camekanlı dükkanlara taşınmaya başladı.

İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Erkan Oltaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, mısırcılar ve kestaneciler gibi artık çiçek satıcılarının da bir işgaliyeye kavuştuklarını söyledi.

Dükkanların daha önce yapıldığını ve satıcıların isteklerine göre 6 ay önce tekrar tadilata girdiğini ifade eden Oltaç, "Bugün itibariyle 20 metre aşağıda yapılan yerlere taşındık. Burada çiçekçilerimiz eşyalarını getirerek çiçek satışlarına hazırlanacak." diye konuştu.

Çiçek satıcısı Derya Barun da 48 yıldır çiçek satışı yaptığı yerden yeni dükkanlarına taşındıklarını belirterek, hayırlısının olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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