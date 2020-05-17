TAKSİM MEYDANI'NDAKİ 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 6 saatlik izninin başlamasıyla, Taksim'e akın etti.

Sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 6 saatlik izninin başlamasıyla, Taksim'e akın etti. Taksim'deki kalabalık, havadan da görüntülendi. Koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 65 Yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara bugün 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Vatandaşlar Taksim Meydanı'na gelerek anıt önünde fotoğraf çekti, banklarda oturdu ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Taksim'deki kalabalık, havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

-----------Havadan görüntüler-Vatandaşlardan detaylar-Meydanın görüntüsü

-Caddenin görüntüsü

- İstanbul

Kaynak: DHA