TAKSİM MEYDANI'NDAKİ 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 6 saatlik izninin başlamasıyla, Taksim'e akın etti.
17.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:21
Sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 6 saatlik izninin başlamasıyla, Taksim'e akın etti. Taksim'deki kalabalık, havadan da görüntülendi. Koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 65 Yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara bugün 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Vatandaşlar Taksim Meydanı'na gelerek anıt önünde fotoğraf çekti, banklarda oturdu ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Taksim'deki kalabalık, havadan da görüntülendi.
Görüntü dökümü:-----------Havadan görüntüler-Vatandaşlardan detaylar-Meydanın görüntüsü
-Caddenin görüntüsü
- İstanbul
Kaynak: DHA