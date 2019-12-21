Taksim meydanı'nda yeni yıl hazırlıkları
Haberler » Güncel » Taksim meydanı'nda yeni yıl hazırlıkları - Haber

Taksim meydanı'nda yeni yıl hazırlıkları

Taksim Meydanı yeni yıla sayılı günler kala süslendi.

21.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:42

Meydanı yeni yıla sayılı günler kala süslendi. İki gün süren çalışmalar sonunda süslemeler ışıklandırıldı.

2020 yılına sayılı günler kala Taksim Meydanı'nda Büyük Şehir Belediyesi (İBB) ekipleri süsleme çalışmaları yaptı. İki gün süren çalışmalarında "Mutlu Yıllar İstanbul 2020" yazısı, balon, şemsiye, hediye paketi gibi motifler ve ağaçlar ışıklandırıldı. Vatandaşlar ışıklı süslemelerin önüne geçerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Taksim meydanı'nda yeni yıl hazırlıkları
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler