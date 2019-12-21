Taksim Meydanı'nda yeni yıl hazırlıkları
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Taksim Meydanı'nda yeni yıl hazırlıkları

TAKSİM Meydanı yeni yıla sayılı günler kala süslendi.

21.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:31
Taksim Meydanı'nda yeni yıl hazırlıkları
TAKSİM Meydanı yeni yıla sayılı günler kala süslendi. İki gün süren çalışmalar sonunda süslemeler ışıklandırıldı. 

2020 yılına sayılı günler kala Meydanı'nda Büyük Şehir Belediyesi (İBB) ekipleri süsleme çalışmaları yaptı. İki gün süren çalışmalarında "Mutlu Yıllar İstanbul 2020" yazısı, balon, şemsiye, hediye paketi gibi motifler ve ağaçlar ışıklandırıldı. Vatandaşlar ışıklı süslemelerin önüne geçerek bol bol fotoğraf çektirdi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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