Taksim Meydanı'nda tekme ve tokatlı kavga kamerada
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Taksim Meydanı'nda tekme ve tokatlı kavga kamerada

13.10.2020 10:12 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:16

Taksim Meydanı'nda parfüm satan şahıs, vatandaşla birbirine girdi.

Taksim Meydanı'nda parfüm satan şahıs, vatandaşla birbirine girdi. Tekme tokat kavga kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre meydanda vatandaşlara parfüm satmak isteyen satıcı, kız arkadaşıyla birlikte dolaşan bir gencin yanına yaklaştı. Gencin istemediğini belirtmesi sonrası satıcının ısrar üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı. Kısa süreli kavgada vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. O anlar kameralara yansıdı.

(Sümer Avcı/İHA)

Taksim Meydanı'nda tekme ve tokatlı kavga kamerada
Taksim Meydanı'nda tekme ve tokatlı kavga kamerada
Taksim Meydanı'nda tekme ve tokatlı kavga kamerada
Taksim Meydanı'nda tekme ve tokatlı kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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