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Taksim Meydanı'nda taksilere denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Taksim Meydanı'nda taksilere denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube ekipleri, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube ekipleri, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında emniyet kemeri takmayan bir sürücü kesilen cezaya isyan etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube ekipleri, Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan taksilerde şoförlerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığı ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler araçların ruhsatına, belediye izin belgelerine ve sürücülerin ehliyetlerine baktı. Emniyet kemeri takmamaktan kesilen cezalar sonrası bir sürücü, "Hemen şuradan yolcu aldım. Ne diye ceza kesiyorsunuz" diyerek isyan etti.

Yapılan uygulamalardan memnun olduğunu belirten taksi şoförü Orhan Akgün, "Uygulamalardan çok memnunuz. İsteriz ki her zaman yapsınlar ki aramızdaki çürük elmalar temizlensin. Müşteri seçenler çakallıktan yapıyorlar bu işi. Kısa mesafe uzun mesafe ne fark eder? Sonuç olarak para alıyoruz. Yakına giden de uzağa giden de para vermiyor mu sonuçta? Böyle yaparak doğru dürüst çalışan taksicileri de zan altında bırakıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Taksim Meydanı'nda taksilere denetim

Taksim Meydanı'nda taksilere denetim

Taksim Meydanı'nda taksilere denetim

Taksim Meydanı'nda taksilere denetim

Taksim Meydanı'nda taksilere denetim

Taksim Meydanı'nda taksilere denetim

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Haber: Taksim Meydanı'nda taksilere denetim - Haberler
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