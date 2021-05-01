TAKSİM MEYDANI'NDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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TAKSİM MEYDANI'NDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul DHA -TAKSİM Meydanı'nda son durum havadan görüntülendi.

İstanbul DHA -TAKSİM Meydanı'nda son durum havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, meydana çıkan yolları bariyerler ile kapattı. HAK-İŞ ve DİSK ile çeşitli sendikaların temsilcileri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyacak, hayatını kaybeden işçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakacak.

TAKSİM MEYDANI'NDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAKSİM MEYDANI'NDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAKSİM MEYDANI'NDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAKSİM MEYDANI'NDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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