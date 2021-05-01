TAKSİM MEYDANI'NDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul DHA -TAKSİM Meydanı'nda son durum havadan görüntülendi.

İstanbul DHA -TAKSİM Meydanı'nda son durum havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, meydana çıkan yolları bariyerler ile kapattı. HAK-İŞ ve DİSK ile çeşitli sendikaların temsilcileri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyacak, hayatını kaybeden işçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı