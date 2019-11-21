Taksim Meydanı'nda sevdiği köpek tarafından ısırılan kadın kanlar içerisinde kaldı

21.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:20

İstanbul Taksim Meydanı'nda bir sokak köpeği, kendisini sevmek isteyen kadını kolundan ısırdı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.45 sıralarında İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha öncede birçok kez yerli ve yabancı turisti ısırdığı iddia edilen köpeği sevimli bulan Sibel Akbayrak isimli bir kişi köpeği sevmek istedi. Bu sırada köpek Sibel Akbayrak'ın kolunu ısırdı. Kolundan kanlar akan kadın şoka girerek çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kolu kanlar içerisinde kalan Akbayrak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra kolu bir sargı beziyle sarılan yaralı kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köpeğin durumdan haberi olmayan bazı turistlerin saldırgan köpeğin fotoğrafını çekmeye çalışması görenleri hayrete düşürdü. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği uyuşturucu iğne kullanarak bayıltarak gözetim altına aldı. Bu sırada çevrede toplanan hayvanseverler ise yetkililere tepki göstererek, zorluk çıkarttı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirirken, bayıltılan köpek ise daha sonra veterinerler tarafından araca koyularak barınağa götürüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA