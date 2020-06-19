Taksim Meydanı'nda sağanak yağış İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu.

İstanbul 'da sağanak yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

İstanbul'un birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağış alan bölgelerden Taksim Meydanı'nda vatandaşlar bir anda bastıran sağanak nedeniyle olumsuz etkilendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler koşarak sığınacak yer aradı. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

- İstanbul

Kaynak: DHA