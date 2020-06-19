TAKSİM MEYDANI'NDA SAĞANAK YAĞIŞ
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TAKSİM MEYDANI'NDA SAĞANAK YAĞIŞ

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu.

TAKSİM MEYDANI'NDA SAĞANAK YAĞIŞ
19.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:01
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

İstanbul'un birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağış alan bölgelerden Taksim Meydanı'nda vatandaşlar bir anda bastıran sağanak nedeniyle olumsuz etkilendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler koşarak sığınacak yer aradı. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Görüntü dökümü

-Yağmur bulutlarının gelişi-Yağmurun başlaması-Yağmurdan kaçan kişiler-Yağmurun sağanak olarak etkisini göstermesi-Yağmurdan korunmak için bine altlarına sığınan kişiler

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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