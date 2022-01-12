Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı - Haberler
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Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı'nda sert esen rüzgar nedeniyle birçok kişinin şemsiyesi ters döndü.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava sabah işe gitmek için dışarı çıkanlara zor anlar yaşattı. Evlerinden çıkanlar, soğuk ve yağışlı hava ile karşılaştı. Sert esen rüzgar nedeniyle Taksim Meydanı'nda şemsiyeler ters döndü. Ters dönen ve kırılan şemsiyeleri temizlik görevlileri topladı.


Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

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