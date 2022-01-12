TAKSİM MEYDANI'NDA RÜZGAR VE YAĞMUR ZOR ANLAR YAŞATTI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı'nda sert esen rüzgar nedeniyle birçok kişinin şemsiyesi ters döndü.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava sabah işe gitmek için dışarı çıkanlara zor anlar yaşattı. Evlerinden çıkanlar, soğuk ve yağışlı hava ile karşılaştı. Sert esen rüzgar nedeniyle Taksim Meydanı'nda şemsiyeler ters döndü. Ters dönen ve kırılan şemsiyeleri temizlik görevlileri topladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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