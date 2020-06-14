Taksim Meydanı'nda "pes" dedirten müzik şöleni
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taksim Meydanı'nda "pes" dedirten müzik şöleni

Taksim Meydanı'nda "pes" dedirten müzik şöleni Yaklaşık 50 yabancı uyruklu genç sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Büyük tepki çeken anlar böyle görüntülendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar tarafından Covid-19'a karşı sosyal mesafe ve maske konusunda yapılan uyarılar devam ederken,...

14.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:55

Taksim Meydanı'nda "pes" dedirten müzik şöleni

Yaklaşık 50 yabancı uyruklu genç sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Büyük tepki çeken anlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar tarafından Covid-19'a karşı sosyal mesafe ve maske konusunda yapılan uyarılar devam ederken, Taksim Meydanı'nda "bu kadarına da pes" dedirten görüntüler kameraya yansıdı. Meydanda toplanarak eğlence düzenleyen yaklaşık 50 genç, korona virüs önlemlerini adeta hiçe saydı.

Dünyada 450 bin, Türkiye'de ise 4 bin 792 kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs vakaları hızla artmaya devam ediyor. Özellikle normalleşme adımları ile birlikte vatandaşların sokağa çıktığı bugünlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzman isimler, vatandaşları alınan önlemlere uyulması konusunda her gün uyarıyor. Dün akşam ise Taksim Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 yabancı uyruklu genç, müzik partisi düzenledi. Gençlerin çoğunun maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü. Gençlerin sık sık müzik eşliğinde dans ettiği gözlemlendi. "Bu kadar da olmaz" dedirten anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Taksim Meydanı'nda 'pes' dedirten müzik şöleni

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı! Haber
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi Haber
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk mevcut
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk...
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Lara Sezen Aksu Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Tamer Tuna Semih Özsoy Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Karar Beşiktaş Antalyaspor
Şu an buradasınız: Taksim Meydanı'nda "pes" dedirten müzik şöleni - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 09:58:31. #1.15#
title