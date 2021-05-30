Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
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Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı

Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU, Taksim Meydanı'nda kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı sivil polisler ayırdı.

BEYOĞLU, Taksim Meydanı'nda kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı sivil polisler ayırdı. Özel Harekat polisinin de devreye girmesiyle kavgaya karışan 2 turist ve onlara saldıran 4 kişi gözaltına alındı. 

Olay, dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Taksim Meydanı'nda oturup sohbet eden 2 turis ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı.  

SİVİL POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ 

Turist yerde tekmelenirken anında olaya müdahale eden sivil polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı. Darp edilen turistin arkadaşı da bu sırada arkadaşını dövenlerin üstüne yürümesiyle kavga yeniden alevlendi.  ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ  Bu sırada devreye giren Özel Harekat polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar olan biteni izlerken, polis tarafları aracın ayrı bölümlerine alarak polis merkezine götürdü.  

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDATaksim Meydanı'nda kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. 

- İstanbul
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı
Taksim Meydanı'nda kemerli kavga kamera; özel harekat devreye girdi: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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