TAKSİM MEYDANI'NDA KEDİ KURTARMA OPERASYONU
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TAKSİM MEYDANI'NDA KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Taksim Meydanı'nda bir otomobilin çamurluk kısmına bulunan 4 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

30.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:58

Taksim Meydanı'nda bir otomobilin çamurluk kısmına bulunan 4 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Cihangir'den otomobili ile hareket eden Sait Yılmazata duyduğu kedi sesleri nedeniyle otomobilini Taksim Meydanı'nda durdurdu. Yaptığı kontrolde otomobilin çamurluk kısmında yavru kedilerin olduğunu gören Yılmazata, bir süre kedileri çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan Yılmazata, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin, tekerleğini sökerek yeni doğmuş 4 yavru kediyi kurtardı. Annelerinin otomobilin çamurluk kısmında yavruladığı anlaşılan kedileri, otomobilin sürücüsü Sait Yılmazata aldı.

TAKSİM MEYDANI'NDA KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Kaynak: DHA

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