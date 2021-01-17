Taksim Meydanı'nda kar yağışı
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Taksim Meydanı'nda kar yağışı

17.01.2021 09:10 | Son Güncelleme: 17.01.2021 09:21
Taksim Meydanı'nda kar yağışı

Kar yağışı altında battaniyeye sarılarak yürüdüHaber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Taksim'de de etkisini gösterdi.

-Kar yağışı altında battaniyeye sarılarak yürüdü

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Taksim'de de etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde rüzgarda etkisini gösterince bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.  Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde sabah saatlerinde kar yağışına rüzgar da eklendi. İşlerine gitme için yola çıkan bazı vatandaşlar hem kar yağışı hem de rüzgarı etkisi ile zor anlar yaşadı. Bir vatandaş şemsiyesini kullanmak isterken şemsiye ters döndü. Bir vatandaş ise battaniyesine sarılarak kar yağışından ve rüzgardan korunmaya çalıştı. 

 


Taksim Meydanı'nda kar yağışı
Taksim Meydanı'nda kar yağışı
Taksim Meydanı'nda kar yağışı
Taksim Meydanı'nda kar yağışı
Taksim Meydanı'nda kar yağışı
Taksim Meydanı'nda kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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