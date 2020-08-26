TAKSİM MEYDANI'NDA KALABALIK TURİST GRUBU... MASKE VE SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
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TAKSİM MEYDANI'NDA KALABALIK TURİST GRUBU... MASKE VE SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

KORONAVİRÜS sürecinde tarihinin en boş günlerini yaşayan Taksim Meydanı yavaş yavaş hareketlenmeye başladı.

TAKSİM MEYDANI'NDA KALABALIK TURİST GRUBU... MASKE VE SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
26.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:35
KORONAVİRÜS sürecinde tarihinin en boş günlerini yaşayan Taksim Meydanı yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Uzun bir aranın ardından Taksim Meydanı'na da ilk defa kalabalık turist grubu geldi. Bir tur firması ile gelen ve çoğunluğu Sırbistan uyruklu olduğu öğrenilen 40 kişilik grup, meydanda toplu fotoğraf çektirdi. Turistlerin çoğunun maske takmadığı, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Taksim Meydanı'nda bol bol selfie çeken grup, daha sonra İstiklal Caddesi'nde alışverişe çıktı. 

Görüntü dökümü

-Taksim Meydanı

-40 kişilik turist gurubu-Turistlerin meydanda toplu fotoğraf çektirmeleri-Selfie çekenler-Gurubun istiklal Caddesine doğru dağılmaları

-Genel ve detay görüntüler 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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