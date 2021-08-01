Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
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Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Haberler | Güncel

TAKSİM Meydanı'nda kadınlar arasında 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü.

TAKSİM Meydanı'nda kadınlar arasında 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Uzun süre yaşanan kavgayı kimse ayıramadı. Birbirlerini yere yatırarak saçlarından çeken kadınlar dakikalarca kavga etti. Bir çok kişi kadınların etrafına toplanarak kadınların kavgasını seyretti.

Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde kadınlar arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınlar uzun süre birbirlerini bırakmadı. Ayırmaya çalışanlara rağmen kavga devam etti. 

Taksim Meydanı'nda görev yapan trafik polisleri kavgaya müdahale etti. Polislerin de ayırmakta güçlük çektiği kadınlar, arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir kadın meydanda yatarak fenalık geçirdi. Kendine gelen kadın, arkadaşları tarafından götürüldü.

KAVGA CEP TELEFONUNDA

Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınların birbirlerini saçlarından çekmesi ve yerde sürüklemesi görülüyor. Bazıları kavgayı ayırmaya çalışırken bazıları da kavgayı seyretti.

(Fotoğraf)


Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural

TAKSİM MEYDANI'NDA KADINLARIN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGASI KAMERADA
TAKSİM MEYDANI'NDA KADINLARIN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGASI KAMERADA
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