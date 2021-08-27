Taksim Meydanı'nda İBB çalışanları birbirine girdi, o anlar kamerada
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Taksim Meydanı'nda İBB çalışanları birbirine girdi, o anlar kamerada

Taksim Meydanı'nda İBB çalışanları birbirine girdi, o anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim Meydanı'nda peyzaj çalışması yapan işçiler ile İBB'nin çöp toplama aracı şoförü birbirine girdi.

Taksim Meydanı'nda peyzaj çalışması yapan işçiler ile İBB'nin çöp toplama aracı şoförü birbirine girdi. İşçilerinden biri eline aldığı kürekle çöp toplama aracının şoförüne vurmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. Meydanda peyzaj çalışması yapan İBB'nin mevsimlik işçilerinden birisi çöp toplama aracının şoförü ile tartıştı. Sözlü olan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çöp toplama aracının şoförü aracına bindiği sırada mevsimlik işçilerden birisi eline aldığı kürekle araca doğru yöneldi ve vurmaya çalıştı. O anlar kameralara da yansıdı.

Olayı gören Taksim'deki çevik kuvvet polisi hemen araya girerek müdahale etti. Çöp toplama aracının şoförü olay yerinden uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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