TAKSİM MEYDANI'NDA HASTA NUMARASIYLA DUYGU SÖMÜRÜSÜ KAMERADA
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TAKSİM MEYDANI'NDA HASTA NUMARASIYLA DUYGU SÖMÜRÜSÜ KAMERADA

Beyoğlu, Taksim Meydanı'nda kendisine simitçi süsü veren bir kişi, yere düşüp bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı.

09.08.2020 06:44 | Son Güncelleme: 09.08.2020 06:49

Beyoğlu, Taksim Meydanı'nda kendisine simitçi süsü veren bir kişi, yere düşüp bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü

İnsanların kalabalık olduğu Taksim Meydanı'nda elinde bayat simitlerin olduğu tepsiyi taşıyan ve kendisine simit satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı imajı veren bir kişi, yere düşerek bayılma numarası yapıp insanlara duygu sömürüsü yaptı. İnsanların önünde kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı. Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı. Yere düşen kişinin yanına koşan 3 kadın, simitçiye yardım etti. Sonrasında ise kadınlardan bir tanesi yerde yatan kişiye bir miktar para verdi. Para aldıktan sonra bulunduğu yerden kalkan kişi, 10 dakika sonra İstiklal Caddesi'nde aynı oyunu tekrarladı. Bölgede görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis ekipleri, vatandaşları bu tür kişilere karşı uyardı.

TAKSİM MEYDANI'NDA HASTA NUMARASIYLA DUYGU SÖMÜRÜSÜ KAMERADA

Kaynak: DHA

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