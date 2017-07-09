Taksim Meydanı'nda Güpegündüz "Bonzai" İçen Gençler Kamerada

Taksim Meydanı'nda güpegündüz "bonzai" içen gençler kamerada

Taksim'de bonzai içen gençler kendinden geçti



İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda yüzlerce kişinin gözü önünde güpegündüz, herkesin gözü önünde sentetik uyuşturucu madde olan "bonzai" içen 3 genç saniye saniye görüntülendi. Gençlerin ibretlik görüntülerini gören vatandaşlar ise dehşete düştü.

Her gün yüz binlerce insanın geldiği Taksim Meydanı'nda anıtın hemen yanı başında bulunan çimlere oturan 3 genç güpegündüz "bonzai" olarak tabir edilen sentetik uyuşturucuyu içti. Ortaya çıkan bu manzara görenleri hem hayrete düşürdü hem de endişelendirdi. Yaşları 20 ile 25 arasında olduğu düşünülen 3 gencin içtikleri sentetik uyuşturucu ile kendilerinden geçme anı da kameralara yansıdı.

Arkadaşını soğuk su ile ayıltmaya çalıştı

Kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, bonzai içtikten sonra kendinden geçen gençlerden birisini yanındaki arkadaşı soğuk su dökerek ayıltmaya çalışıyor. Bir ara kendinden geçen gençler kalkıp yer değiştiriyor.