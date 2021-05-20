TAKSİM MEYDANI'NDA EYLEMCİLERE GÖZALTI

TAKSİM Meydanı'nda İsrail'i protesto eylemi yapan grupla polis arasında çıkan arbede sonrası 15 kişi gözaltına alındı.

-TAKSİM Meydanı'nda İsrail 'i protesto eylemi yapan grupla polis arasında çıkan arbede sonrası 15 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda "Nehirden denize Filistin özgür olacak" yazılı pankart açıp Filistin bayrakları taşıyan grup sloganlar atıp İsrail'i protesto etti. Basın açıklamasının ardından dağılıma geçen grup, sivil polisler tarafından durduruldu. Daha sonra gelen çevik kuvvet polisi, Taksim Meydanı'nda izinsiz yapılan eylem nedeniyle göstericilerin ayrılmasına izin vermedi. Grup ayrılmak isteyince arbede çıktı. Polisin müdahale ettiği gruptaki 15 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü

---------------Taksim Meydanı'nda toplanan grup -Eylemcilerin açtığı pankart ve dövizler -Eylemcilerin ellerindeki Filistin bayrakları -Basın açıklaması -Eylemin sonlandırılması -Sivil polislerin eylemcileri durdurmaya çalışması -Çevik kuvvet polisinin eylemcilerin etrafına kapatması -Yaşanan tartışmalar ve itişmeler -Polisin gruba müdahalesi -Eylemcilerin gözaltına alınıp polis aracına alınması

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı