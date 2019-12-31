Taksim meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi
Haber-Kamera Elif YAVUZ-Harun UYANIKİSTANBUL, DHAYeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.
Haber-Kamera Elif YAVUZ-Harun UYANIKİSTANBUL, DHA
Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem aldı. Güvenlik önemleri kapsamında drone savarlar da kullanıldı.