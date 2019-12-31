Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi
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Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

YENİ yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.

31.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:35
Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi
YENİ yıla saatler kala Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem aldı. Güvenlik önemleri kapsamında drone savarlar da kullanıldı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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