TAKSİM MEYDANI'NDA 'DRONE SAVAR'LI GÜVENLİK ÖNLEMİ
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TAKSİM MEYDANI'NDA 'DRONE SAVAR'LI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL, DHAYeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.

31.12.2019 20:31 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:31
TAKSİM MEYDANI'NDA 'DRONE SAVAR'LI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL, DHA

Yeni yıla saatler kala Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem aldı. Güvenlik önemleri kapsamında drone savarlar da kullanıldı. 

Görüntü Dökümü-Drone savardan detaylar

 


Kaynak: DHA
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