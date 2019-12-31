Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi
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Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.

31.12.2019 19:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:15
Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

Yeni yıla saatler kala Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem aldı. Taksim Meydanı çevresinde demir bariyerler koyulurken, zırhlı araçlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır olarak beklemeye başladı. Saat 16.00'dan itibaren Taksim Meydanı araç trafiğine kapatılırken, meydan ve İstiklal Caddesine giren vatandaşlar kontrol amaçlı tek tek aranıyor.

Öte yandan Taksim Meydanı'nda önlemler kapsamında özel harekat polisi ve jandarma ekipleri drone savarla nöbet tutmaya başladı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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