Taksim Meydanı'nda çocuk sesleri Taksim Meydanı'nda çocuk sesleri 4 saatlik izinde çok sayıda kişi çocuklarıyla Taksim Meydanı'na geldi Çocuklar güvercinleri besledi 14 yaş altındakilere sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte Taksim Meydanı ve çevresi çocuklarla doldu.

Taksim Meydanı'nda çocuk sesleri

4 saatlik izinde çok sayıda kişi çocuklarıyla Taksim Meydanı'na geldi

Çocuklar güvercinleri besledi

İSTANBUL - 14 yaş altındakilere sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte Taksim Meydanı ve çevresi çocuklarla doldu. Aileleriyle meydana gelen çocuklar güvercinlere yem attı, gönüllerince eğlendi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. Son yayınlanan genelgeyle normalleşme süreci kapsamında çeşitli yaş gruplarına belirli günlerde sokağa çıkma izni verileceği duyuruldu. Duyurunun ardından bugün 14 yaş altındaki bireylerin sokağa çıkmasına izin verildi. Bunun üzerine izne tabi olan yaş grubundakiler Taksim Meydanı'na akın etti. Çoğunluğu 3 ve 8 yaşları arasındakilerden oluşan çocuklar aileleriyle birlikte Taksim Meydanı'nda gönüllerince eğlendi. Kimileri arkadaşlarıyla oyun oynadı, kimileri meydanın etrafında koştu, kimileri ise meydanda bulunan güvercinlere yem verdi. Meydanda koşturan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

"Güvercinleri görmek istemişti"

İzni fırsat bilerek çocuğuyla birlikte Taksim'e gelen bir vatandaş, "Özellikle çocukların evde kapalı kalmaları çok zor. Enerjilerini atmaları, oyun alanlarına gitmeleri lazım. Çocukları çok fazla tutamıyoruz ama çeşitli oyunlar oynuyor, aktiviteler yapıyoruz. Güvercinleri görmek istemişti, onlara yem atmayı çok seviyor. O yüzden burayı tercih ettik" dedi.

"Dışarı çıkmayı hevesle bekledi"

Uzun bir aradan sonra çocuğuyla dışarı çıktıklarını söyleyen bir vatandaş ise, "Çocuklar evde çok sıkılmıştı. Uzun bir süreden sonra dışarı çıktık. Bir yürüyüş yapıp, evimize geri döneceğiz. Şu an çok mutlu, hayvanları da çok seviyor. Dışarı çıkmayı büyük bir hevesle bekledi, şimdi ise mutluyuz. Kısa bir yürüyüş yaptık, hava aldık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA